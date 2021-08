Covid-19 : trois patients transférés de Corse vers Brest

Trois nouvelles évacuations sanitaires ont été effectuées vendredi 13 août entre la Corse et Brest. Il s’agit de deux femmes et d’un homme, âgés de 65 et 79 ans, atteints d’une forme grave de la Covid-19.

La situation demeure très tendue en Corse où la situation sanitaire se dégrade au fil des jours. Si l’on dénombre une centaine de cas positifs de moins que les jours précédents (220 vendredi contre 335 jeudi), la pression se veut plus forte en revanche sur les services hospitaliers de l’île.

Le nombre de personnes hospitalisées ne cesse de croitre. Il est en fin de semaine de 87 (+5 en 24 heures) dont 18 désormais en réanimation ou en soins intensifs.

Les chiffres du jour attestent de la situation sanitaire difficile de la Corse

Des services concrètement saturés tant au centre hospitalier d’Ajaccio que de Bastia.

Conséquence : trois patients de réanimation ont été transférés par EVASAN, depuis l’aéroport de Bastia-Poretta vers l’aéroport de Brest à la mi-journée.

Il s’agit de trois patients intubés-ventilés, atteints d’une forme grave de la Covid-19, deux femmes de 65 et 79 ans et un homme de 65 ans.

Dans l’avion sanitaire reliant Bastia-Brest, les trois patients étaient accompagnés par une équipe de deux médecins et quatre infirmières.

Tous les patients sont arrivés, installés et pris en charge : le centre hospitalier de Morlaix a accueilli un patient et le CHRU de Brest a accueilli deux patients.

Cette opération de transfert résulte d’une étroite collaboration entre le centre national de crise sanitaire, les ARS de Bretagne et de Corse, le SAMU 29, les SAMU 2A et 2B, les équipes médicales des établissements de santé de départ et de destination et les services des Préfectures.

“Ce transfert s’intègre dans le cadre de l’activation du plan blanc régional, et permet de relâcher temporairement la tension des services de réanimation régionaux, dans un contexte de circulation du virus en forte progression et avec une augmentation très nette de patients justifiant d’une hospitalisation” indique en conclusion le communiqué de l’Agence Régionale de la Santé.