Covid-19 : trois soignants de l'Ehpad de Lapalisse dans l'Allier testés positifs, mais aucun résident

Trois membres du personnel de l'Ehpad François-Grèze à Lapalisse, dans l'Allier, ont été testés positifs au Covid-19. Ils sont confinés chez eux. Les résidents de l'établissement ne quittent plus leur chambre.

"Tout le monde va bien, mais les résidents ne sortent plus de leur chambre". Michaël Mercier, le directeur de l'Ehpad François-Grèze à Lapalisse a pourtant du prendre des mesures après que trois membres du personnel aient été testés positifs au Covid-19. "Ils sont confinés chez eux" précise le directeur. Le premier soignant a été dépisté le 25 mars, et les deux autres dans les jours qui ont suivi. "Mais aucun résident n'est atteint".

Deux médecins retraités consultent

L'Ehpad François-Grèze accueille 240 personnes et emploie 180 agents. Des tests ont bien évidemment été fait sur des résidents qui présentaient des signes pouvant faire penser au Covid-19. Mais ils ont tous été négatifs. Dans l'établissement, l'organisation a été modifiée. Deux médecins retraités ont été sollicités pour assurer les consultations, et ainsi éviter aux généralistes exerçant en ville de se déplacer, et donc d'être potentiellement contaminés. "Nous avions déjà fortement limité les interactions avec les résidents depuis le début du mois de mars" poursuit le directeur de l’établissement.

Désormais, les seules visites dans les chambres sont effectués par les soignants, les psychologues, et les animateurs. Depuis le 11 mars, l'Ehpad François-Grèze est fermé aux familles. Mais pour garder le lien, l'établissement propose des connexions via l'application Skype. "C'est très important pour garder le moral des troupes, et notre wifi fonctionne très bien" ajoute le directeur. Pour cela il faut appeler le 06 59 73 45 38.