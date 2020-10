A Corsica ferma in zona d’alerta secondu à « Santé publique France » ancù se a circulazione di u viru ghjè appena calata st’ultima simana. U rughjone aiaccinu ferma u più culpitu invece chì l’epidemia pare calà in Cismonte.

Covid-19 : u Cismonte in bonu, a Corsica sempre in alerta

A Corsica hè sempre in zona detta d’alerta ind’è a classifica di Santé publique France, malgradu una calata di a circulazione di u viru sti 7 ultimi ghjorni. Secondu i ciffri cacciati sta simana ci sò stati 180 casi pusitivi è 3 morti dapoi u 20 di settembre. U rughjone aiaccinu ferma u territoriu u più culpitu davanti à u stremu sud è l’Alta Rocca invece chì a migliurenza vene di u Cismonte induve omu hà menu visticatu sti pochi ghjorni. 1 787 test contrù à 2 697 una simana fà. Ma perchè sta calata ind’è i laboratorii ?

Assai menu vistichera a simana scorsa in Cismonte

A megliurenza vene di u Cismonte induve omu hà menu visticatu sti pochi ghjorni © Radio France - France Bleu

Jean-Michel Vialle, pruprietariu di parechji laboratorii ind’è u dipartimentu : « St’epidemia di Covid funziuneghja cù una logica di chjerchji di virtù è di viziu. _Quandu omu custtata una crescita di i casi pusitivi ci hè dinù quella di i casi cuntatti. Una volta identificati, cresce torna a ghjente à vene fassi visiticà è omu ne trova torna pusitivi_…A contraparte ghjè chì s’elle sò rispettate e misure, vistu i sforzi fatti da i prufeziunali di salute è u cumpurtamentu di i bastiacci chì appiecanu i gesti di prutezzione, omu ghjunghje à pientà stu chjerchju viziosu per entre indè u virtuosu. Ci sò menu casi cuntatti pusitivi è cusì menu casi cuntatti, menu prescrizzione, è menu repici. »

Un’andatura dà mentene

Jean-Michel Vialle, pruprietariu di parechji laboratorii in Cismonte - DR/

« Ciò chì ci vole bella sicura ghjè mentene stu chjerchju di virtù pè parà a dinamica viziosa di a fine d’aostu cù e vacanze, i turisti, a dillinata di a populazione lucale è a sparghjera di u siscu ind’è e famiglie è a tutalità di a ghjente. Ghjè per via di què ch’elli sò assai cresciuti i test è i casi pusitivi à u principiu di settembre. Avemu fattu fronte, à livellu di i laboratorii cù e nostre squadre mubilizate, sin’à 1000 test ogni ghjornu, _à livellu di i duttori, i prufeziunali di salute è a populazione…_Ognunu hà pigliatu cuscenza ch’ellu ci vulia à rompe u chjerchju è l’ultimi risultati mostranu chè no ci ghjunghjimu. »

Tomba hè torna stata una persona da a Covid-19 stu ghjovi in Cismonte, facenu 4 dapoi u 20 di settembre invece chì 25 persone fermanu in l'ospidali isulani à oghje frà quelle 5 in reanimazione. A Corsica hè sempre in alerta cù l’interdizione frà altri di l’evenimenti è e feste sopra à 30 persone è a maschera ubligatoria in parechji lochi.