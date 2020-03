Covid-19 en Auvergne : un 2e décès à l'hôpital dans l'Allier

A partir de ce jour, Santé publique France, en lien avec la direction générale de la santé, a décidé de stopper le comptage du nombre de cas de Covid-19 diagnostiqués par les laboratoires. Désormais, Santé publique France s’appuie sur dispositif global de surveillance combinant plusieurs sources de données, dans l’objectif de suivre la dynamique de l’épidémie et d’en mesurer l’impact. Le dispositif est composé de différentes formes de surveillance : virologique, en médecine ambulatoire, en collectivité de personnes âgées, en milieu hospitalier et une surveillance de la mortalité.

Santé publique France s’appuie sur un réseau d’acteurs : les médecins libéraux au travers du Réseau Sentinelle notamment, SOS Médecins, les SAMU-Centre 15, les laboratoires de biologie, etc... Les informations remontées par le Réseau Sentinelles permettent d’estimer à 41.836, le nombre de nouveaux patients infectés par le Covid-19 ayant consulté en médecine générale dans la semaine du 16 au 22 mars en France.

En Auvergne-Rhône-Alpes

1 437 patients Covid-19 sont actuellement hospitalisés dont 19,9 % en réanimation. 91 sont retournés à leur domicile entre mercredi et ce jeudi. 74 établissements de la région rapportent prendre ou avoir pris en charge des cas de Covid-19 dans leur établissement, ils étaient 67 mercredi. 2 083 patients atteints de Covid-19 ont été ou sont prises en charge à l’hôpital dans la région.

Parmi eux, 1 437 patients atteints de Covid-19 sont hospitalisés en Auvergne-Rhône-Alpes le 26 mars 2020, dont 1 106 (77 %) en hospitalisation conventionnelle, 286 (19,9 %) en réanimation et 44 (3,1 %) en Soins de suite et de réadaptation.

133 décès hospitaliers ont été rapportés dans la région depuis le début de l'épidémie (+ 29 décès par rapport à la veille). 495 patients sont retournés à domicile (+ 91 retours à domicile par rapport à hier).

Répartition par département

Le bilan par département établi ce jeudi 26 mars - © ARS Auvergne-Rhône-Alpes

Les cas positifs et les décès dans les Ehpad

La région Auvergne-Rhône-Alpes dispose de près de 2.300 établissements et service médico-sociaux dont 950 établissements pour personnes âgées dépendantes. Une application est en cours de développement au niveau national qui va permettre un suivi quotidien de la mortalité, dès lors qu’un Ehpad ou un autre établissement médicosocial aura signalé au moins un cas suspecté d’être infecté par le SARS-CoV-2 survenu dans l’établissement. Cette plateforme sera directement complétée par les EHPAD et les ARS auront accès aux données. Dès que cette plateforme sera effective et alimentée, l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes vous communiquera toutes les données qu’elle aura à sa disposition.

Deux décès de pensionnaires ont d'ores et déjà été signalés à l'Ehpad communal de Lempdes dans le Puy-de-Dôme. Une quinzaine d'autres résidents seraient dans un état précaire. Six personnels de santé ont été également éloignés ainsi que la directrice et la cadre de santé de l'établissement.