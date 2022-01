Covid-19 : le Sentier des Lanternes joue les prolongations au centre de vaccination pour enfants de Metz

Après les hôpitaux de Metz et Thionville et un centre de vaccination de Forbach, les enfants de 5 à 11 ans vont pouvoir recevoir des doses pédiatriques de vaccin contre la Covid-19 à Metz, au centre de vaccination du complexe Saint-Symphorien, et ce dès ce mercredi.

A son tour, le centre de vaccination du complexe Saint-Symphorien à Metz va pouvoir accueillir des enfants de 5 à 11 ans, pour leur administrer leur vaccin contre la Covid-19. Ces injections n'étaient possibles pour l'instant que dans les centres hospitaliers de Mercy à Metz, de Bel-Air à Thionville et au centre de vaccination de la rue Thérèse à Forbach. Il s'agit donc du quatrième site à ouvrir pour la vaccination pédiatrique en Moselle.

Salle dédiée et parcours adapté

Une salle du complexe sportif est entièrement dédiée à la vaccination des enfants de 5 à 11 ans. Le parcours est différent de celui des adultes, notamment parce qu'un "trod" (test rapide d'orientation diagnostique) doit d'abord être réalisé : il s'agit de prélever une goutte de sang au bout du doigt pour vérifier si l'enfant a déjà été en contact avec le virus Sars-CoV-2. Le résultat est connu en un quart d'heure. Cet examen permet de savoir si le petit patient doit avoir une ou deux injections pour avoir un schéma vaccinal complet.

Puis a lieu l'injection à proprement parler, qui impose là aussi quinze minutes d'attente après la piqûre. Il faut donc compter au total environ 3/4 d'heure pour la vaccination d'un enfant.

Autre différence majeure avec la vaccination des adultes : l'enfant et sa famille n'auront pas à se déplacer au sein du centre de vaccination. Ils seront installés dans l'un des treize box, du début à la fin du processus.

Les petits patients auront de quoi s'amuser en attendant leur injection. © Radio France - Julie Seniura

Des surprises et des activités pour les petits

Les 330 rendez-vous pédiatriques de cette première semaine ont ouvert il y a quelques jours sur Doctolib, mais ils sont déjà tous pris. On peut s'inscrire pour les semaines à venir, mais dans tous les cas, il faut prendre rendez-vous : "Autant on peut intégrer les adultes qui viennent sans rendez-vous, autant pour les enfants, vu le temps qu'il nous faut pour bien les accueillir, on ne peut pas le faire sans une bonne organisation", explique le Dr Khalife Khalife, adjoint au maire de Metz en charge de la santé.

Et puis les enfants auront droit à quelques surprises ! En l'occurrence, les sujets du Sentier des lanternes, qui a fermé jeudi dernier. "L'idée est de dédramatiser et de rendre le lieu accueillant et chaleureux", témoigne Stéphane Jacopin, le directeur du centre de vaccination. Il y aura aussi des dessins animés et du coloriage pour occuper les petits, durant les 45 minutes nécessaires.

Impossible de se tromper : l'entrée du centre de vaccination pédiatrique, différente des adultes, est jalonnée de lanternes. © Radio France - Julie Seniura

Horaires adaptés à la vie scolaire

Autre particularité encore, les horaires ne seront pas les mêmes que pour les adultes, afin de faciliter la prise de rendez-vous. "Pour l'instant, on a choisi le mercredi après-midi, le jeudi et le vendredi en fin de journée (16h-20h), et le samedi toute la journée (8h-17h)", explique Stéphane Jacopin. "Et on adaptera les horaires à la demande".

Et ce seront bien sûr des doses pédiatriques de Pfizer, adaptées aux 5-11 ans.