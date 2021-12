Covid-19 : un an après la première dose de vaccin injectée à Mauricette en France, où en est la vaccination ?

Depuis le début de la campagne de vaccination en France il y a un an, plus de 52,7 millions de Français ont reçu au moins une dose de vaccin contre le coronavirus. Ils sont 22 millions à avoir reçu leur dose de rappel.

C'était il y a un an jour pour jour. Le 27 décembre 2020, Mauricette, une femme de 78 ans, recevait la première dose de vaccin anti-covid en France, à l'hôpital René-Muret de Sevran, en Seine-Saint-Denis, jour du lancement de la campagne de vaccination en France. Depuis, où en est la campagne de vaccination dans notre pays ?

D'une poignée d'Ehpad aux vaccinodromes

Il y a tout pile un an la France lançait la campagne vaccinale contre le coronavirus, dans seulement une poignée d'établissements pour personnes âgées, bien loin des vaccinodromes d'aujourd'hui. À l'époque seul le vaccin de Pfizer était autorisé en France.

Depuis, plusieurs vaccins ont reçu l'aval des autorités sanitaires et la campagne de vaccination a pris de l'ampleur, s'ouvrant progressivement aux différentes tranches d'âge. Tous les adultes ont ainsi pu recevoir leur dose dès la fin du mois de mai, puis le 12 juin l'autorisation est donnée pour les adolescents dès 12 ans. En un an, 120 millions d'injections ont été réalisées. 52.718.794 personnes ont reçu au moins une première dose de vaccin en France, selon les données publiées par Santé publique France ce dimanche. Cela représente 78,2% de la population française.

Les variants semblent toutefois aller parfois plus vite que la campagne vaccinale. Il y a un an, le variant anglais pointait son bout du nez, faisant émerger la question de l'efficacité des vaccins. Depuis, de nombreux variants ont vu le jour, notamment le variant Delta qui s'est propagé à vive allure, poussant les autorités sanitaires à mettre en place un pass sanitaire et à accélérer le calendrier de la deuxième injection. 51.611.033 personnes ont reçu une seconde dose (ou une première lorsqu'ils avaient déjà contracté le coronavirus), soit 76,5% de la population française totale.

Un rappel vaccinal

Au fil des semaines, plusieurs études scientifiques alertent sur une diminution de la protection vaccinale avec le temps. Après quelques mois, le vaccin semble moins efficace contre les formes graves. S'ouvre alors, cet automne, la campagne de rappel, d'abord pour les personnes les plus fragiles, puis pour les plus de 65 ans. Ce rappel vaccinal a été ensuite étendu à l'ensemble des adultes fin novembre. Et désormais, 22.002.825 personnes ont reçu une dose de rappel.

La vaccination des enfants autorisée

Face à la dégradation sanitaire, et en particulier à la vive progression du variant Omicron, les autorités sanitaires et l'exécutif envisagent de réduire les délais entre la deuxième et la troisième dose. Le gouvernement a également ouvert la vaccination aux enfants de 5 à 11 ans. D'abord seuls les petits considérés comme étant à risque pouvaient recevoir une dose de vaccin, puis la campagne s'est ouverte, mi-décembre, à tous les enfants, qu'ils présentent ou non une pathologie particulière.

Si la campagne de vaccination bat son plein, une partie de la population y est encore réfractaire. près de six millions de Français n'ont toujours pas reçu une seule dose de vaccin, selon le Premier ministre Jean Castex.