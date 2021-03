Covid-19, un an après : plongée au cœur du service infectiologie du CHU Grenoble-Alpes

Le service d'infectiologie et des maladies tropicales du CHU de Grenoble acceuille des patients Covid depuis le début de l'épidémie, il y a un an.

Le jour de notre reportage, les couloirs du service infectiologie du CHU de Grenoble sont très calmes. Les soignants vaquent à leurs occupations, ne semblent ni pressés par le temps, ni stressés par la tâche qui leur incombe depuis maintenant un an : soigner des patients atteints de la Covid-19. Une absence d'effervescence qui trouve une explication toute simple : "L'idée n'est pas de s'exciter dans tous les sens et faire peur aux patients et aux familles qui viennent", raconte Audrey Simic, infirmière dans ce service depuis trois ans. Pourtant, la trentenaire a un rythme effréné au travail et particulièrement depuis le début de la pandémie. "_Émotionnellement, je commence à être fatiguée_, physiquement pas vraiment car je fais mon travail dans un hôpital qui était déjà débordé avant l'épidémie".

REPORTAGE Plongée au cœur du service infectiologie du CHU de Grenoble.

Pauline, jeune infirmière au service infectiologie du CHU de Grenoble. © Radio France - Louise Buyens

Comme Audrey Simic, ils sont une cinquantaine de soignants à s'occuper des 27 patients du service infectiologie. Ils ne sont pas plus nombreux qu'avant la pandémie, ce qui a changé, ce sont les malades. Quatre sur cinq sont là à cause de la Covid-19. "Je n'ai connu que cela", raconte Pauline, jeune infirmière de 24 ans, en poste depuis tout juste un an. "Tout le monde sature un peu, on aimerait bien retrouver des patients d'infectieux", dit la jeune femme qui a choisi l'infectiologie comme spécialité justement parce qu'elle permet de traiter des patients avec des pathologies très variées. En ce moment, son travail est devenu mono-centré et parfois compliqué à gérer au quotidien même si la grande solidarité au sein de l'équipe l'aide à passer les moments difficiles. "Il y a eu une période où il y avait pas mal de décès et je ne m'attendais pas à ça en arrivant mais on est bien accompagné et il y a une bonne équipe, heureusement", décrit l'infirmière.

Les soignants font figure de héros en cette période de pandémie. © Radio France - Louise Buyens

Audrey Simic, infirmière, raconte son quotidien après un an de pandémie.

Un service au cœur de la gestion de l'épidémie

Le service d'infectiologie et des maladies tropicales du CHU de Grenoble est le premier en Isère à avoir traité des patients atteints par la Covid-19. "On a vu arriver une pandémie, on y a fait face avec une chambre, puis deux, puis c'est presque tout l'hôpital qui a été concerné", se souvient le professeur Olivier Épaulard.

Le professeur Olivier Épaulard, infectiologue au CHU de Grenoble. © Radio France - Louise Buyens

Le professeur Olivier Épaulard revient sur la gestion de la pandémie au sein de son service.

Habituellement, ce service représente une petite partie du CHU de Grenoble mais depuis un an, il est devenu le cœur de l’effort de guerre contre la pandémie. Encore aujourd'hui, quatre patients sur cinq y sont pris en charge pour la Covid-19. Certains souffrent d'une forme sévère, d'autres d'une forme moins grave. Certaines personnes sortent de réanimation ou vont y aller. Des malades de tous les âges mais qui ont souvent plus de 40 ans.

"On observe ces derniers temps qu'on a beaucoup moins de personnes très âgées grâce aux effets de la vaccination", remarque le professeur Olivier Épaulard.