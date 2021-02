Covid-19 : un bus pour faciliter la prise de rendez-vous dans les centres de vaccination en Seine-Saint-Denis

Le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a lancé, la semaine dernière, un bus qui s'arrête dans plusieurs ville. À bord, des ambassadeurs et ambassadrices du vaccin qui ont pour mission d'informer les habitants et de leur proposer des rendez-vous pour se faire vacciner contre le Covid-19.

Depuis la semaine dernière, un bus sillonne plusieurs villes de la Seine-Saint-Denis pour informer les habitants sur la vaccination anti-Covid et leur proposer un rendez-vous dans un centre ouvert du territoire, à condition qu'ils correspondent aux critères de la population à vacciner en priorité (les plus de 75 ans en majorité). Ce mercredi matin, ce "vaccibus" s'est arrêté devant le supermarché Leclerc de Clichy-sous-Bois.

Des ambassadeurs du vaccin

Quelques minutes à peine après son arrivée, une file de curieux se forme autour du bus. Pour leur répondre, des ambassadeurs et ambassadrices du vaccin sont présents. Ce sont des habitants du territoire, qui se sont portés volontaires pour aller à la rencontre de la population et l'informer sur la vaccination et les modalités d'y accéder dans le 93. Ce matin là, un gestionnaire de micro-crèches, originaire de Pierrefitte-sur-Seine, et plusieurs étudiantes en prépa de médecine, interpellent les clients qui sortent ou entrent dans le magasin.

Un rendez-vous en quelques clics

Après avoir fait ses courses, Éric, 78 ans, saisit l'occasion et salue l'initiative : "C'est pas mal parce que je n'ai pas internet et au téléphone, je n'arrive pas à avoir rendez-vous, je ne sais plus quoi faire", nous confie-t-il.À bord du véhicule, le problème est réglé : une agent du département bloque deux créneaux pour Éric au centre de vaccination de la CPAM de Bobigny qui a ouvert ses portes le 15 février dernier. Le premier rendez-vous est fixé au 3 mars. Le septuagénaire ne cache pas sa surprise : "Je pensais que ça prendrait plus de temps pour avoir un rendez-vous !"

Éric, 78 ans, a obtenu un rendez-vous au centre de vaccination de Bobigny pour le 3 mars 2021 © Radio France - Hajera Mohammad

Bientôt des vaccinations à bord du bus

En une semaine, ce "vaccibus" a déjà permis à une centaine d'habitants du territoire de prendre rendez-vous. Pour Marie Pastor, responsable de la prévention et des actions sanitaires au conseil départemental, il est essentiel "d'aller vers" la population pour accélerer la vaccination, surtout dans un département où certains centres accueillent plus de Parisiens ou d'habitants d'autres départements que de Séquano-Dyonisiens : "Il faut aller vers pour informer, pour aider les personnes les plus en difficulté pour prendre rendez-vous et puis très prochainement aller vers pour vacciner". En effet, le département devrait démarrer dès le 1er mars des vaccinations contre le Covid-19, à bord de ce bus.