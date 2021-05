Covid-19 : à quoi va servir le cahier de rappel intégré à TousAntiCovid ?

Plus besoin de remplir un registre papier pour manger à l'intérieur d'un restaurant ou trinquer au bar. Un cahier de rappel va être intégré le 9 juin prochain à l'application TousAntiCovid pour tracer les éventuels cas contacts, annonce ce mardi Cédric O, secrétaire d'État au numérique, au Parisien/Aujourd'hui en France. C'est à ce moment là que les clients pourront retrouver l'intérieur des bars et des restaurants, ainsi que les salles de sports, avec des jauges adaptées.

Comment ça fonctionne ?

Avant de rentrer dans une salle de sport, ou à l'intérieur d'un restaurant, d'une cantine ou d'un bar, il y aura un QR code à scanner sur la façade ou à l'entrée. C'est le dispositif TousAntiCovid Signal. Un cahier de rappel numérique qui remplace le registre papier qu'on remplissait souvenez-vous avant la fermeture des bars et restau.

Le code du lieu s'enregistre sur l'application, avec la date et l'heure de votre visite. Un serveur central s'occupe du reste : il vous envoie une alerte si des clients du même lieu se déclarent positifs au Covid-19, en ayant eux-aussi scanné le code. Une contamination et une alerte orange est envoyée. S'il y en a plus de trois, c'est l'alerte rouge, avec comme consigne de se faire tester et de s'isoler.

D'après le gouvernement, il n'y a aucun risque pour la sécurité des données personnelles, contrairement au registre papier. Tout est anonymisé par un code crypté. Impossible donc de remonter jusqu'au lieu exact de contamination, et l'application n'en garde aucune trace. Le dispositif qui entrera en vigueur le 9 juin, pour la prochaine phase de déconfinement, ne sera pas obligatoire, mais recommandé pour éviter un rebond de l'épidémie avant l'été.

Le pass sanitaire entrera bien en vigueur le 9 juin

Une confirmation également de la part de Cédric O : le pass sanitaire, ce document prouvant qu'on est soit vacciné contre le Covid-19, soit négatif, soit tombé malade récemment, va devenir obligatoire le 9 juin prochain, mais pas partout. Uniquement pour les événements de plus de mille participants, concerts, spectacles ou stades, et non dans les lieux de tous les jours, au bureau, dans les magasins ou les cinémas.

Pas de pass sanitaire non plus pour les lieux de villégiature. Le ministre recadre notamment Le Club Med qui souhaite imposer aux voyageurs la vaccination ou un test PCR négatif au Covid. "Le pass sanitaire ne peut s'appliquer qu'aux cas définis par la loi, tout autre usage est illégal", rappelle le secrétaire d'Etat au numérique.