Covid-19 : Un camion itinérant pour se faire dépister en Béarn

Un camion itinérant pour dépister le maximum de personnes par l'intermédiaire de tests antigéniques, c'est l'idée de l'ONG Le Fond des Hirondelles. Le principe est surtout d'aider les pharmacies qui manquent de place pour proposer à leurs patients de se faire tester. "On s'est dit, pourquoi ne pas aider les pharmacies lorsqu'elles ont un problème d'espace dans leurs officines pour pouvoir permettre de faire des tests antigéniques ?" raconte Didier Brisset, le président de l'ONG.

Les premiers dépistages ont été effectués ce lundi 16 novembre à côté de la pharmacie de l'Avenir, rue Georges Clémenceau à Bizanos. Ce camion, qui est un ancien véhicule du SAMU spécialement réaménagé pour l'occasion, y sera stationné du lundi au vendredi, de 14h à 16h.

Didier Brisset, président de l'ONG Le Fond des Hirondelles, parle de cette nouvelle initiative. Copier

Un résultat en 30 minutes

Le dépistage dans ce camion est gratuit et ne nécessite pas d'ordonnance. Il suffit de prendre rendez-vous au 06 33 29 27 06, et de se rendre sur place muni de sa carte Vitale. Le test antigénique est ensuite fait par l'un des infirmiers présents sur les lieux, et le résultat est connu dans la demi-heure. Si ce dernier se révèle positif, c'est l'Assurance Maladie qui prend le relais et qui contacte le patient.

Le camion de l'ONG Le Fond des Hirondelles a été aménagé pour permettre le dépistage de la Covid-19. © Radio France - Dimitri Morgado

Un appel aux pharmacies

Didier Brisset souligne que ce camion a vocation à se déplacer où les besoins se font ressentir. Il appelle les pharmacies qui le souhaite à contacter l'ONG au 05 59 98 52 54. La mise à disposition de ce camion est par ailleurs gratuite pour les officines.

Une action de plus pour l'ONG

Pendant le confinement de mars, l'ONG Le Fond des Hirondelles avait déjà été mobilisée. Elle avait mis en place les "paniers des hirondelles", un système de livraison de fruits et légumes frais en provenance principalement de producteurs locaux. L'ONG est aussi à l'origine des kiosques solidaires installés en septembre 2018.