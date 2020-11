Covid-19 : un centre de dépistage avec tests antigéniques ouvre à Saint-Denis

Savoir si on est positif au Covid-19 ou non, en quelques minutes, ce sera désormais possible à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). La ville va accueillir son premier centre de dépistage avec tests antigéniques, ce mercredi 4 novembre.

10 à 30 minutes pour obtenir un résultat

Il sera installé au sein de l'Espace Jeunesse Pleyel, place des Pianos. Mathieu Hanotin, le maire (PS) de la ville sera présent ce mercredi pour l'inauguration de ce centre, qui est l'un des premiers du genre, à ouvrir en Île-de-France. La Région, présidée par Valérie Pécresse (Libres !), a proposé à plusieurs villes d'en accueillir, notamment près des gares. Le test antigénique, qui se fait par voie nasale également, permet d'obtenir un résultat rapide après quelques minutes d'attente (entre 10 et 30 minutes) sans envoyer l'échantillon en laboratoire.

Le centre de Saint-Denis sera ouvert au public du lundi au vendredi, de 10 heures à 16 heures, gratuitement, sans rendez-vous et sans ordonnance. Toutefois, la mairie prévient : "Il est destiné avant tout aux personnes asymptomatiques qui veulent se faire tester". Il est donc conseillé à toutes celles qui présentent des symptômes physiques de réaliser un test PCR, considéré comme plus performant.

Dépistages avec tests antigéniques dans une cinquantaine de communes

La Région Île-de-France va déployer ces centres de dépistages dans une cinquantaine de villes en France. Saint-Denis fait partie des cinq premières à en accueillir dès cette semaine avec Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), Juvisy (Essonne), Versailles (Yvelines) et Eaubonne (Val-d'Oise).