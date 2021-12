Covid-19 : un centre de dépistage exclusivement salivaire à Montpellier

Le laboratoire Labosud ouvre un nouveau centre de dépistage du Covid-19, ce jeudi 16 décembre 2021, dans le quartier Alco de Montpellier. Seuls des tests salivaires y seront pratiqués. Ce centre est dédié aux enfants et aux personnes qui ne peuvent réaliser des tests en passant par le nez. Le centre est ouvert tous les jours de la semaine, entre 8h et 15h. Il faut prendre rendez-vous avant d'y aller. Les professionnels vous fourniront tous le matériel nécessaire pour réaliser, sur place, un auto-prélèvement.

Par ailleurs, Labosud élargit les horaires d'ouverture de ses centres de dépistage de Montpellier et Boujan-sur-Libron, et en ouvre certains les 25 et 26 décembre et les 1er et 2 janvier. Vous avez le détail sur le site de Labosud.