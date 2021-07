Covid-19 : Un centre de vaccination éphémère installé à Belle-Île-en-Mer

"On est en train de faire venir des doses", se réjouit le maire de Palais à Belle-Île-en-Mer (Morbihan). "Nous allons monter _un centre de vaccination éphémère_", explique Tibault Grollemund, "ce sera une antenne de Quiberon qui permettra notamment de vacciner les saisonniers qui pour beaucoup ne le sont pas. Pour le moment, ils doivent partir sur le continent pour le faire, cela veut dire prendre un billet de bateau, prendre une journée de travail ou de repos donc c'est compliqué." Le maire précise que les vaccins seront disponibles pour tous et que le centre sera mis en place la semaine prochaine.

Le maire espère recevoir entre 300 et 500 doses chaque semaine mais il sait d'ores et déjà que cela ne sera pas suffisant : "il y a déjà beaucoup de Bellilois à vacciner, il y a du monde en ce moment, on ne répondra pas à toute la demande évidemment."

La crainte d'une augmentation des cas de coronavirus sur l'île

La propagation du variant Delta et le brassage de population en période estivale fait craindre une augmentation des cas de coronavirus aux autorités. "C'est forcément une crainte. On passe de 6.000 habitants à 40.000. Il y a une vraie inquiétude, c'est pour cela que l'on reste très vigilants", indique Tibault Grollemund. "Il y a beaucoup de jeunes à belle-île, des saisonniers, des rassemblements, des personnes qui font la fête mais on ne peut pas l'empêcher. On essaie que cela se passe le mieux possible."

Il souhaiterait que le masque soit obligatoire autour des gares maritimes, dans les files d'attente pour embarquer, et sur l'île, sur les marchés et pendant les rassemblements.

Le maire de Palais souhaite également augmenter la capacité de tests de dépistage sur place. Ceux-ci sont nécessaires dans le cadre du pass sanitaire et pour le moment ils se font uniquement sur rendez-vous à l'hôpital. Tibault Grollemund envisage notamment l'installation de barnums pour faciliter la procédure.