Covid-19 : un centre de vaccination éphémère ouvre à Meung-sur-Loire

La préfecture du Loiret annonce l'ouverture d'un centre de vaccination éphémère à Meung-sur-Loire, du lundi 31 mai au vendredi 4 juin 2021. Il s'agit de poursuivre "l'accélération de la campagne vaccinale contre le Covid-19".

Le centre sera situé au 11 rue Saint-Jean à Meung-sur-Loire, indique la préfecture sans plus de précisions. Mille créneaux, avec le vaccin Pfizer, seront ouverts sur la plateforme en ligne Doctolib pour cette semaine de vaccination (mais la réservation n'est pas possible ce vendredi à 19h15).

Il y aura d'autres centres de vaccination éphémères

D’autres communes du Loiret seront ensuite desservies, explique la préfecture qui précise que "ces centres de vaccination éphémères [doivent permettre] d’aller au plus près des populations les plus fragiles et les moins mobiles."

Rappelons que la vaccination, à partir du 31 mai, est désormais ouverte à tous les plus de 18 ans en France.