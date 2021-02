Covid 19 : un centre de vaccination ouvre ce mardi à Dieuze

Les premières injections du vaccin contre la Covid 19 vont être administrées ce mardi à Dieuze (Moselle) : un centre de vaccination ouvre au sein de l'hôpital Saint Jacques de la commune. Il s'agit en fait d'une annexe de l'unique centre de vaccination du Saulnois, ouvert le 19 janvier dernier à Château-Salins. Mais les locaux et le personnel commençaient à manquer pour répondre à la demande.

La nouvelle a été annoncée par la commune de Dieuze, sur sa page Facebook - Capture d'écran Facebook

Installation très rapide

Tout est allé très vite : le feu vert est tombé vendredi, les premiers rendez-vous ont été ouverts ce lundi, et les créneaux se sont très rapidement remplis. Les premières injections vont donc être administrées dès ce mardi. L'idée a été lancée par la CPTS (Communauté Professionnelle Territoriale de Santé) de Moselle-Sud, qui réunit près de 200 professionnels de santé libéraux. "On arrivait au maximum de nos capacités sur le site de Château-Salins, explique Thierry Jung, son président. Il était impératif de trouver une solution, pour augmenter les capacités de vaccination dans notre secteur. La direction de l'hôpital y était favorable et a été hyper réactive."

L'objectif est de doubler le nombre de vaccinations dans le Saulnois : entre 350 et 400 à Château-Salins et entre 300 et 350 à Dieuze chaque semaine. Les personnes qui vont vacciner les patients sont des médecins , pour certains en retraite, et des infirmières libérales du secteur. Des bénévoles sont aussi présents pour accueillir le public et les aider à remplir le questionnaire, avant de passer à la consultation prévaccinale.

Si la situation sanitaire est plus grave dans l'ouest du département de la Moselle, celle du Saulnois n'en est pas moins préoccupante : "près de 6 % des tests sont positifs, et selon le laboratoire qui officie dans le secteur, il y a 40 % de variants", détaille Thierry Jung.

On est en zone rurale, avec des personnes isolées, fragiles : il fallait apporter une réponse rapide

Rendez-vous pris d'assaut

Ces doses de vaccin, des laboratoires Pfizer, seront administrées uniquement sur rendez-vous, aux personnes de plus de 75 ans ou ayant des facteurs de risque, ainsi que les professionnels de santé.

Pour prendre rendez-vous, inutile d'appeler l'hôpital de Dieuze : il faut absolument passer par le site internet Doctolib, qui ne pouvait déjà plus proposer de rendez-vous en ligne ce lundi. L'autre moyen est d'appeler la plateforme CoVax du département de la Moselle : 03 87 345 345.