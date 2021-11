Covid-19 : un cluster à l'hôpital de Lons-le-Saunier, les indicateurs explosent dans le Jura

Tous les indicateurs sont en hausse : le taux d'incidence a franchi le seuil symbolique des 100 cas pour 100.000 habitants cette semaine et le taux de positivité des tests atteint désormais 4,5% dans le Jura. Les chiffres sont là : l'épidémie repart dans le département. En quelques jours, l'incidence a doublé pour toutes le catégories d'âge et la situation des plus de 75 ans inquiète, avec un taux d'incidence à 120 et un taux de positivité des tests à 6% pour les plus âgés.

C'est l'alerte rouge" - David Philot, préfet du Jura

Certes, il n'y a pas de tension hospitalière puisque 14 patients sont hospitalisés dans le Jura pour des cas de covid, dont un seul en réanimation. Mais "c'est l'alerte rouge" pour le Préfet David Philot, qui craint des mois de décembre et janvier difficiles.

Un appel au respect des gestes barrière

Face à cela, David Philot demande solennellement aux Jurassiens de respecter les gestes barrières. "Il y a un relâchement quotidien" constate le Préfet du Jura, "les gens n'arrivent plus à se retenir". Il note aussi l'arrivée de l'hiver, propice aux virus et pendant lequel nous vivons en intérieur, en aérant moins les pièces.

"Trop de retard" dans la 3ème dose de vaccin

Surtout, le représentant de l'Etat appelle les plus de 75 ans à recevoir la troisième dose de vaccin. Seulement 33% des Jurassiens éligibles à ce rappel l'ont effectivement reçu à ce jour, soit 14.776 personnes vaccinées sur 44.559 habitants éligibles. "On prend trop de retard et c'est préoccupant" selon David Philot, qui sort les chiffres : alors que la vaccination a atteint des pics de 10.000 rendez-vous par semaine dans le Jura au plus fort de la campagne, il y a environ 2000 injections cette semaine.

Le Préfet appelle aussi les médecins de ville et les pharmacies à relayer encore cette campagne de rappel vaccinal auprès de leurs patients. "Il faut les convaincre et c'est urgent!" lance-t-il.

Un cluster à l'hôpital de Lons-le-Saunier

Cette reprise de l'épidémie dans le Jura est aussi marquée par la détection d'un cluster à l'hôpital de Lons-le-Saunier. Un patient malade du covid a déambulé et contaminé 14 autres personnes, au sein de l'unité gériatrique. Ces 14 malades s'ajoutent aux 14 patients hospitalisés en unité Covid-19.