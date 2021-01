Covid-19 : un cluster au collège Goscinny de Valdoie, l'établissement va fermer une semaine

Un cluster a été détecté ce vendredi au collège Goscinny de Valdoie dans le Territoire de Belfort, avec plus d'une trentaine de cas positifs. Le collège va fermer temporairement ses portes pendant une semaine.

Le collège René Goscinny de Valdoie, dans le Territoire de Belfort, va fermer provisoirement ses portes à partir de lundi prochain, 18 janvier, et pour une durée d'une semaine, après la détection d'un cluster au sein de l'établissement, a-t-on appris ce vendredi.

Plus d'une trentaine de cas positifs

"A ce jour plus d'une trentaine de cas positifs ont été détectés au sein du collège, et un certain nombre d'élèves considérés comme cas contacts ont été testés; après avis de l'Agence régional de santé, il a été décidé de suspendre les cours", nous a-t-on précisé.

Une campagne de dépistage du Covid-19 devrait être menée dans les prochains jours sur l'ensemble des 600 élèves et de la communauté éducative de l'établissement, en attendant les cours sont suspendus jusqu'à nouvel ordre.

Le Préfet du Territoire de Belfort doit prendre un arrêté de suspension temporaire de l'accueil des élèves d'ici ce vendredi soir, pour une durée d'une semaine.

Les indicateurs se dégradent

Selon les derniers chiffres communiqués par les autorités, les indicateurs restent mauvais dans le Territoire de Belfort.

Ce jeudi 14 janvier, le taux d'incidence (nombre de malades rapporté à 100.000 habitants) était de 341, contre 290 le 5 janvier dernier. 170 personnes sont actuellement prises en charge à l'hôpital de Trévenans pour des cas de Covid-19, dont 23 en réanimation.

La campagne de vaccination contre le Covid-19 s'accélère dans le département. Ce vendredi, 1.500 personnes s'étaient faites vacciner et 3.200 rendez-vous sont programmés pour les jours qui viennent.

La prise de rendez-vous a en effet commencé pour la vaccination des personnes âgées de 75 ans et plus, et celles atteintes de pathologies à haut risque. Elle commence lundi prochain, 18 janvier.