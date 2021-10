Covid-19 : un cluster dans un service du centre hospitalier de Laval

L'épidémie de Covid-19 regagne du terrain en Mayenne. Le taux d'incidence est légèrement supérieur à 50 cas pour 100 000 habitants, et il est beaucoup plus élevé dans certains secteurs du département et dans la tranche d'âge des plus de 65 ans.

Des clusters sont identifiés ici ou là. Un foyer de contamination a notamment été détecté au Centre hospitalier de Laval. C'est le service de soins de suite et de réadaptation, installé au 8e étage de l'établissement, qui est concerné depuis plusieurs jours. Il y a encore onze cas positifs parmi les patients selon l'Agence Régionale de Santé. Toutes les personnes du service (patients et soignants) sont testées tous les huit jours.

Le syndicat Force Ouvrière ne comprend pas la façon dont est gérée cette situation : "cet été, une note de service précisait qu'à partir de cinq cas positifs, on devait soit ouvrir un service dédié aux personnes Covid soit isoler ces personnes" explique Frédéric Marié, secrétaire général Force Ouvrière du centre hospitalier de Laval. "Sauf que pendant la semaine, les patients positifs sont restés dans le service et les agents vont de chambre en chambre. Donc les notes de service ne sont pas respectées. Lors d'une réunion, la direction nous a expliqué que c'est en raison du manque de personnel que les choses n'ont pas été faites comme prévu."

Contactée par France Bleu Mayenne, la direction de l'hôpital de Laval n'a pu répondre à nos sollicitations.

Un cluster dans un bal

Selon l'Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire, un autre cluster a été détecté le week-end dernier en Mayenne, sans préciser la commune. Dix cas positifs signalés lors d'un bal de seniors rassemblant 150 personnes.