Covid-19 : un cluster détecté en Corrèze, une soixantaine de personnes placées en quatorzaine

L'Agence Régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine alerte sur la menace de cas groupés de coronavirus, après l'identification de deux nouveaux clusters dans la région. L'un concerne la Corrèze, avec quatre cas avérés de Covid-19 à Brive-la-Gaillarde et Malemort, et une quatorzaine mise en place pour 59 personnes au total.

Une fête entre amis à l'origine de ces cas groupés

Le patient zéro a manifesté des symptômes ce mercredi et il a été testé positif dans la foulée, ainsi que trois autres personnes. Tous ont participé à une fête privée réunissant une vingtaine d'amis le week-end dernier. L'ensemble des participants ont donc été confinés, non seulement le temps de procéder à un premier dépistage, mais aussi sur toute la durée d'incubation au cours de laquelle le virus peut encore se déclarer.

Des collègues et un client du premier malade sont également à l'isolement, après avoir été en contact rapproché avec cet homme qui travaille dans une concession automobile. Même chose pour les participants à un cours de tennis qui l'ont côtoyé ces derniers jours. La quatorzaine concerne aussi des proches des trois autres personnes également testées positives au Covid-19 et les investigations se poursuivent pour identifier d'autres cas contacts.

Attention au relâchement estival

Face à ce cluster qui pourrait donc encore grossir, la directrice de l'Agence Régionale de Santé de la Corrèze lance un appel à la vigilance. Sophie Girard met en garde contre un relâchement des comportements qui pourrait engendrer une reprise de l'épidémie, alors qu'elle circule pour l'instant faiblement dans le département comme dans l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine. Concernant ces cas groupés, de nouveaux résultats de tests sont attendus en début et milieu de semaine prochaine.

Un dépistage massif également en cours dans les Landes

Cette mise en garde est d'autant plus forte qu'un cluster de plus grande ampleur a également été identifié dans une exploitation agricole des Landes. Près de 400 saisonniers doivent être testés d'ici lundi sur ce domaine spécialisé dans la culture des myrtilles, à Parentis-en-Born. La plupart de ces saisonniers sont de nationalité polonaise et roumaine et étaient hébergés dans des bungalows d'un camping de Sanguinet, une commune voisine.