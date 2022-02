Covid-19 : 76 nouveaux détenus testés positifs à la prison centrale de Saint-Martin-de-Ré

Ils sont désormais 83 détenus à être positifs au Covid-19 au sein de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré (Charente-Maritime). 83 cas dont 76 testés positifs vendredi dernier lors d'un dépistage massif effectué sur 141 personnes. Des chiffres confirmés à Radio France par l'administration pénitentiaire et le syndicat Force ouvrière. Plusieurs cas de coronavirus avaient été détectés dès début février, jusqu'à 35 mi-février, chez les détenus.

FO et la direction ont donc fait une déclaration de "cluster" dès l'apparition du troisième cas de Covid auprès de l'Agence Régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine, pour solliciter un dépistage général, indique le syndicat.

Confinés dans leur cellule

Les détenus sont "auto-confinés" dans leurs cellules. "Toute l'organisation a été repensée", précise l'administration pénitentiaire pour séparer les promenades des détenus positifs au Covid-19 de celles des autres prisonniers. Les parloirs sont suspendus pour les détenus positifs. Les douches sont également alternées entre détenus positifs et non positifs avec désinfection des lieux entre chaque groupe. Les ateliers et le gymnase sont fermés, et les activités collectives suspendues.

Nouveau dépistage à venir

Le personnel de la prison s'autoteste régulièrement. "En raison de nombreux arrêts maladie, des renforts de personnel ont été mis en place", indique le syndicat Force ouvrière. Un nouveau dépistage doit être organisé prochainement.