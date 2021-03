Coronavirus : un collège des Sables d’Olonne fermé pendant une semaine

Une semaine de fermeture : aux Sables d’Olonne, le collège privé Amiral Merveilleux du Vignaux a du fermer ses portes pour une semaine. Un arrêté de la préfecture de Vendée a été pris ce lundi soir, après la découverte de 70 cas positifs dans l’établissement. Mais dès vendredi, la direction avait demandé aux élèves de rester chez eux en début de semaine.

70 cas positifs sans qu'il y ait eu de dépistage massif. Ils se sont révélés progressivement dans le courant de la semaine dernière, indique le directeur, Bruno Rispal : "en début de semaine, on avait une poignée d’élèves dispositifs, ce qui a déclenché des tests chez les cas contacts. Ils se sont révélés positifs et ont entraîné d'autres tests chez d’autres cas contact, etc. En revanche, aucun adulte ou membre du personnel n’a été testé positif. Ca confirme que les protocoles mis en place au collège fonctionne plutôt bien".

Le collège rouvrira ses portes mardi 6 avril. Les élèves contaminés doivent observer une période d'isolement de dix jours. Tous les autres sont considérés cas contact et devront subir un test PCR avant de revenir en classe.