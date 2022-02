Covid-19 : un Corse sur deux n'a pas reçu la dose de rappel

Entre 4 et 5 millions de Français risquent de perdre leur Pass vaccinal à partir de ce mardi. Le gouvernement réduit la durée de validité d'un certificat de rétablissement et de la deuxième dose à seulement 4 mois. Chez nous, en Corse, difficile de dire le nombre de personnes concernées. Les autorités sanitaires ne s'avancent sur aucun chiffre. Une chose est sûre, l'île est la région où l'on a le moins vacciné avec cette dose de rappel. Moins d'un habitant sur deux l'a reçue, selon les chiffres de Santé Publique France. C'est en tout 45 000 Corses éligibles à la vaccination qui n'ont pas eu cette fameuse 3e dose, précise l'Agence régionale de Santé.

Mais attention, ce chiffre est à prendre avec des pincettes. Il ne veut pas dire que 45 000 personnes vont perdre leur Pass vaccinal à partir de ce mardi. Ce chiffre ne prend pas en compte tous ceux qui ont contracté la Covid-19 ces derniers mois. Avec un taux d'incidence jusqu'à 2 800 cas pour 100 000 habitants au pic de la 5e vague en Corse, ce sont des dizaines de milliers de personnes exemptées du rappel pour l'instant.

D'ailleurs du côté des centres de vaccination, on est loin de l'affluence. À celui du Casone à Ajaccio, on ne vaccine plus qu'une trentaine de personnes par jour. On est loin des 200 du mois de décembre et des pics à 1 200 lorsque le centre était à Baléone. "On a vacciné quasiment tout le monde, explique Jean-Paul Carrolaggi l'un des médecins du centre. On est à la fin. D'ailleurs, on est en train de voir pour fermer avant la fin du mois. S'il n'y a pas un nouveau variant et s'il n'y a pas une nouvelle dose à faire, je pense qu'on ne va plus avoir besoin des centres."

Surtout que le gouvernement laisse entrevoir une fin possible du Pass vaccinal dans les prochains mois. "Nous considérons que les conditions pourraient être réunies d'ici au printemps" a indiqué ce vendredi 11 février Olivier Véran, le ministre de la Santé, chez nos confrères de France Bleu Isère.