Covid-19 : un couvre-feu à l'étude en Île-de-France, les jeunes déjà parés à se réunir plus tôt

La situation épidémique se détériore de jour en jour en France et plus particulièrement en Île-de-France. 17% des tests Covid-19 sont positifs, annonçait en début de semaine, le directeur de l'Agence Régionale de Santé, Aurélien Rousseau. Dans les hôpitaux franciliens, 42% des lits de réanimation sont occupés par des patients atteints du Covid-19. Dans ce contexte, le conseil de défense sanitaire se réunissait ce mardi matin à l'Élysée pour décider de nouvelles mesures.

Les jeunes déjà prêts à faire face à un éventuel couvre-feu

"Je vis le nuit, je vais au restaurant, je vois des potes, je me déplace jusqu'à 2/3 heures du matin", réagit Emile sur France Bleu Paris à propos de l'hypothèse d'un couvre-feu. Pour l'instant, on ne sait pas si cette mesure sera appliquée ni l'heure à laquelle les Franciliens devront rentrer chez eux. Mais une chose est sûre pour cet étudiant, il continuera à faire la fête. "Je prendrai un verre plus tôt (rire). Être étudiant, c'est aussi avoir une vie sociale et culturelle", poursuit-il.

Je prendrai un verre plus tôt - Émile, étudiant à Paris-Dauphine

La plupart des étudiants continueront à se voir. "Les gens vont se regrouper dans des appartements dès 20h, au niveau des gestes barrières, il n'y en aura plus parce qu'une fois qu'on est chez soi, le masque on le retire. On est tous étudiant, on a des appartements de 15/20m² donc déjà à 4 on est serré, il n'y a plus de distanciation. Et après, on ne contrôle plus", résume Adrien, étudiant en troisième année de gestion.

En Île-de-France, le taux d'incidence c'est-à-dire le taux de contamination pour 100.000 habitants est de 800 chez les 20-30 ans. Le chef de l'État doit prendre la parole ce mercredi soir à 20h pour décider de nouvelles mesures, de nouvelles contraintes. Les interactions sociales sont dans son viseur.