Covid-19 : un couvre-feu dès 18h se dessine pour la Franche-Comté

Vers un couvre-feu avancé à 18h dans le Doubs, la Haute-Saône et le Territoire de Belfort ?

Vingt départements sont à ce stade concernés par l'annonce du ministre de la Santé Olivier Véran d'un couvre-feu avancé à partir de 18 heures, dès le samedi 2 janvier. Il s'agit pour notre zone de l'ensemble de la Bourgogne-Franche-Comté, à l'exception de la Côte d'Or.

Dans ces départements, les autorités de santé recensent plus de 250 personnes contaminées pour 100.000 habitants. La liste définitive des territoires concernés sera connue vendredi. Si ces mauvais chiffres sont alors confirmés, le couvre-feu y débutera non plus à 20 heures mais à 18 heures.

Couvre-feu étendu dans certains départements ou métropoles de la région

Olivier Véran a parlé ce mardi soir d'une concertation locale "avec les élus, les préfets et les ARS" concernées, mais c'est bien l'État qui tranchera par arrêtés préfectoraux.

"Ce que nous écartons c'est l'idée du confinement, ni un confinement généralisé, ni un confinement local (...) mais nous allons proposer une extension du couvre-feu dans les départements ou les métropoles dans lesquels le taux d'incidence serait au-dessus du seuil d'alerte maximal", a expliqué le ministre sur France 2.

Le couvre-feu avancé à 18 heures "durera le temps nécessaire pour vérifier qu'il y a une stabilisation voire une amélioration de la situation sanitaire" a également déclaré le ministre de la Santé.