Covid-19 : un début d'année "très intense" au service de réanimation du CHU de Poitiers

Le CHU de Poitiers est toujours très mobilisé sur le front sanitaire. D'après les informations de France Bleu Poitou, 8 des 15 lits de réanimation disponibles étaient occupés en fin de semaine par des malades du covid-19. Des patients le plus souvent non vaccinés selon les soignants qui expliquent vivre un début d'année très éprouvant.

Si la situation est toujours tendue dans cet hôpital, elle est un peu moins critique qu'au début du mois. Les équipes constatent une légère baisse du nombre de patients en réanimation. De là à penser que le plus gros de la 5e vague est passé ? Lucille Colmon, infirmière dans le service de réa aimerait beaucoup répondre par l'affirmative mais elle ne se fait que peu d'illusions. "On espère vraiment mais ce qu'on observe c'est que d'une journée à l'autre, d'une semaine à une autre, il est possible de voir arriver plusieurs patients covid en même temps. C'est très variable" souligne-t-elle.

Une des vagues sur laquelle on a le plus de travail

Cette incertitude qui empêche de se projeter et de voir le bout du tunnel s'ajoute à une fatigue présente depuis déjà de nombreux mois. Pour l'infirmière Kimberley Mallet, ce début d'année a été "très, très intense. C'est une des vagues sur laquelle on a le plus de travail. L'équipe est un peu à bout, c'est très fatigant et très usant" explique la jeune femme.

Le manque de personnel aggrave la situation et les conditions dans lesquelles exercent ces blouses blanches. "Nous n'avons pas bénéficié de 'renforts covid' pour cette vague" affirme M. Mallet. "Et à cela s'ajoute des soignants qui sont en burnout, d'autres en arrêt parce qu'ils ont le covid ou tout simplement parce qu'ils ont jeté l'éponge" ajoute-elle.

Pas le temps de manger, ni d'aller aux toilettes

Rendre sa blouse, l'idée a récemment traversé l'esprit de M. Colmon par "fatigue et lassitude. Mais je me dis qu'il faut que je reste dans l'équipe ne saurait-ce que pour soutenir mes collègues. Ce n'est pas envisageable de les laisser affronter seuls tout ça" déclare cette soignante qui demande de l'aide. "On a vraiment besoin de plus de bras pour pouvoir mieux prendre en charge les patients et pour nous permettre de souffler dans la journée", affirmant "ne pas avoir le temps de manger, ni même d'aller aux toilettes".

Faute de renforts, les heures supplémentaires explosent dans le service, et M. Mallet ne cache pas sa lassitude "de devoir tout le temps revenir sur nos jours de repos. Le problème, c'est que si on refuse on met nos collègues dans la panade. Alors on revient même si on est fatigués." La solidarité entre collègues est devenue le principal carburant dans lequel puise ces soignants pour tenir.

Au niveau national, des hospitalisations en hausse

Par ailleurs, la France comptait samedi soir 24 544 personnes hospitalisées pour une infection au coronavirus, dont 3 852 en réanimation, selon les données publiées par Santé publique France. Une semaine plus tôt, le samedi 8 janvier, 21 721 personnes étaient hospitalisées dont 3 821 en réanimation.

Au total, 218 malades ont été admis en réanimation sur la seule journée de samedi 24 (ils étaient 243 il y a une semaine) pour 1 690 nouvelles hospitalisations (contre 1 485 il y a une semaine), toujours selon les données publiées par Santé publique France. Enfin, 148 personnes sont mortes ce même jour à l'hôpital, rapporte Santé publique France, contre 143 il y a une semaine.