Covid-19 : un dépistage gratuit organisé ce samedi place de la République à Dijon

L'Agence Régionale de Santé et la ville de Dijon proposent ce samedi 26 septembre un dépistage gratuit et sans rendez-vous sur la place de la République.

Alors que Dijon et la Côte-d'Or ont été classés en zone d'alerte sur la nouvelle carte de France de l'épidémie, ce jeudi par le ministre de la Santé, Olivier Véran, l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté propose un nouvelle séance de dépistage gratuit Covid - 19 ce samedi 22 septembre à Dijon.

Il est inutile de prendre rendez-vous et il suffit de se présenter entre 10 h et 16 h sur la place de la République. Toutefois, la priorité sera donnée aux personnes disposant d'une prescription médicale, à celles présentant des symptômes de la Covid-19, aux personnes étant identifiées comme cas contact par les autorités et aux personnels de santé exerçant à domicile et en établissements.

Le taux d'incidence reste élevé en Côte-d'Or avec 95 cas positifs pour 100 000 habitants. Selon la directrice du CHU de Dijon, Nadiège Baille, invitée de France Bleu Bourgogne ce jeudi, la situation risque d'empirer d'ici la mi octobre.