Covid-19 : un dépistage par l'haleine à l'étude

Un test de dépistage du Covid-19 par l’haleine grâce une sorte d'alcootest dans lequel il suffirait de souffler pour savoir si l'on est positif est à l’étude. Rapide et peu coûteux, il serait très utiles pour les tests massifs dans les aéroports, gares et centre commerciaux.

Une équipe de chercheurs français a développé une technique de dépistage du virus par l'haleine des malades. Elle pourrait être finalisée au printemps selon le Figaro.

L’odeur du virus

Ce n'est pas la première fois que la science s'intéresse aux odeurs laissées par un virus. La technique a déjà fait ses preuves pour détecter la tuberculose le cancer du sein, du poumon ou de la prostate avec des chiens renifleurs.

Le professeur Djillali Annane, chef du service de médecine intensive et réanimation à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches travaille sur un nouveau prototype cette fois pour la Covid-19, avec l'équipe du professeur Stanislas Grassin-Delyle, pharmacologue à l'Hôpital Foch à Paris.

L’analyse des souffles d'une quarantaine de patients en réanimation a permis de dresser la liste de molécules uniques laissées par le Covid-19 dans le corps humain. Ça permet de décrire l’odeur du coronavirus pour pouvoir l’identifier ensuite à l’aide d’un "nez électronique".

«alcootests Covid»

L'idée est simple : il suffira de souffler dans un petit outil ressemblant à un alcootest pour savoir si l’on est positif en deux minutes pour une dizaine d’euros selon le professeur Djillali Annane cité dans le Figaro.

Cette technique se révélerait particulièrement utiles dans les lieux à forte densité de population comme les centres commerciaux, les gares, métros et aéroports.

«d'ici le printemps prochain».

Les équipes des professeurs Annane et Grassin-Delyle ont publié leur travail dans la revue scientifique eBioMedicine (groupe The Lancet) et lancé une levée de fonds auprès de l'Agence nationale de la recherche. Cela permettrait aux "alcootests Covid" d’être testés puis validés par les autorités sanitaires "d'ici le printemps prochain" selon les prévisions des chercheurs qui restent prudent car pour l'instant "nous sommes au stade intermédiaire". La machine utilisée est trop onéreuse.