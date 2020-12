Covid-19 : Un deuxième confinement "plus difficile à vivre" dans les Ehpad (AGREE)

David Tesson, secrétaire adjoint de l'AGREE, l’Association Gérontologique de Recherche et d'Enseignement en Ehpad parle d'un deuxième confinement "plus difficile à vivre aussi bien pour les résidents d'Ehpad que pour le personnel"

Un peu plus de cinq semaines après le début du deuxième confinement, David Tesson, le secrétaire adjoint de l’Association Gérontologique de Recherche et d'Enseignement en Ehpad dresse un bilan : "Contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer, _ce deuxième confinement est plus difficile à vivre avec des équipes démotivées et des résidents qui le vivent avec une forme d'usure et cette incertitude sur la durée des mesures"_.

"Le personnel est usé"

David Tesson, le secrétaire adjoint de l’Association Gérontologique de Recherche et d'Enseignement en Ehpad se souvient qu'au premier confinement, "il y a eu un élan, une forme de cohésion et de motivation. Aujourd'hui, il y a de l'usure, de la fatigue. Il y a aussi une vexation, un sentiment d'abandon. La prime qu'ont eu les soignants des hôpitaux et que n'ont pas eu les soignants en Ehpad est vraiment vécue comme une injustice".

Le vaccin, "on a pas vraiment de demande"

Alors que la campagne de vaccination pourrait commencer début janvier dans les Ehpad, le secrétaire adjoint de l'AGREE constate : "Il n'y a pas une énorme attente chez les résidents des maisons de retraite". David Tesson, est psychologue dans plusieurs maisons de retraite de Loire-Atlantique et du Maine-et-Loire. "C'est étonnant mais ils en parlent assez peu" dit David Tesson en parlant des résidents. Les retours sont divers selon les structures touchées largement ou pas pas le virus. "Certains trouvent qu'ils vont servir de cobaye" témoigne David tesson, "On a eu un taux de vaccination grippale plus important que les autres années mais pour le Covid-19, on a pas vraiment de demande".