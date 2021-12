Covid-19 : une deuxième période de fêtes sous crise sanitaire dans les hôpitaux ligériens

Deux ans après son apparition en France, le coronavirus ne semble pas vraiment s'adoucir. "On a pas bien faim, on respire mal, faut pas se laisser abattre", témoigne l'un des six patients pris en charge à Montbrison, en ce moment pour Noël, dans l'unité de médecine Covid du Centre hospitalier du Forez.

Et le service de réanimation est tout aussi rempli, quasi exclusivement par des patients non-vaccinés. Un véritable crève-cœur pour Corinne, surmobilisée depuis le début de la crise : "il y a encore des gens qui ne croient pas au vaccin, à la médecine et à la science. Je les invite à venir voir pendant quelques heures comment ça se passe ici et à dire au revoir aux patients emportés par le virus..."

Là on voit que ça repart et on a pas envie. Perso j'arrive un peu en bout de course - Corinne, infirmière unité Covid

Au centre hospitalier du Forez, comme au CHU de Saint-Étienne, on assure qu'aucun soignant qui avait posé des vacances pour ces fêtes de fin d'année n'a été rappelé en urgence. Mais certains week-ends prévus auraient bien sauté à Saint-Étienne : "quand on vous annonce du jour au lendemain qu'il faudra finalement aider les collègues en réanimation au lieu de réveillonner en famille, eh bien ça met un coup au moral," témoigne l'infirmier anesthésiste Raphaël, regrettant "des services remplis de non-vaccinés qui refusent une protection scientifique et gratuite".

En revanche, et c'est tant mieux, le "sentiment d'impuissance" que Claire, infirmière, ressentait lors de la première vague disparaît. On connait tout simplement mieux la pathologie, grâce à la recherche qui avance et les traitements qui fonctionnent, comme les anticorps mononucléaux.