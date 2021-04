Covid-19 : un deuxième vaccinodrome va ouvrir dans le Loiret

Après Olivet, près d'Orléans, la ville de Montargis aura son vaccinodrome : un centre de vaccination contre le Covid-19 à grande capacité va ouvrir le 10 mai, indique ce mardi le maire Benoît Digeon.

Dans la pratique, l'actuel centre de vaccination installé rue Carnot va déménager au gymnase du Puiseaux, toujours à Montargis. Avec l'objectif de tripler le nombre d'injections par rapport au rythme actuel. "Il était temps", affirme Benoît Digeon, le maire LR de Montargis : "ça devenait une nécessité, je rappelle que le territoire autour de Montargis, c'est 136.000 habitants et 20% de la population du Loiret. Je m'en étais ouvert à la préfète qui a bien compris la situation et est venue sur place il y a une dizaine de jours."

Benoît Digeon, maire de Montargis, le 9 mars 2020 © Radio France - Antoine Denéchère

Selon le maire de Montargis, ce grand centre de vaccination permettra d'effectuer environ 5.000 injections de vaccin anti Covid-19 par semaine (1.000 par jour), comme dans celui d'Olivet, ouvert depuis le 12 avril. "On avait un écart vaccinal qui devenait beaucoup trop important", estime M. Digeon (en clair : la couverture vaccinale dans le Montargois est inférieure à celle du reste du Loiret, explique l'élu), "et la salle Carnot est devenue trop petite, on aurait pu monter à 2.000 vaccins par semaine, mais pas plus".

Contrairement à Olivet, ce vaccinodrome de Montargis ne bénéficiera pas du soutien de l'armée. Mais il pourra compter notamment sur des jobs d'été recrutés par la Région Centre Val-de-Loire.