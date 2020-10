Covid-19 : un durcissement des mesures de sécurité sanitaire à l'étude en Mayenne

Le département de la Mayenne zone d'alerte. La Covid-19 circule activement chez nous. Depuis un mois, les indicateurs épidémiologiques se dégradent.

La Préfecture devrait annoncer ce week-end, au plus tard en début de semaine prochaine, de nouvelles mesures pour tenter d'enrayer la propagation du virus. Ce fut d'ailleurs au menu des échanges ce vendredi soir. Le Préfet Jean-Francis Treffel avait convoqué une réunion avec des élus afin de mettre en oeuvre un nouveau plan anti-coronavirus.

De nouvelles communes où le port du masque deviendra obligatoire

Alors, selon nos informations, on se dirige vers un durcissement des mesures de sécurité sanitaire. Avec une extension des zones géographiques où le port du masque est obligatoire, ça l'est actuellement dans 69 communes dont Laval, Mayenne et Château-Gontier. Dans le sud-ouest du département, par exemple, seuls les habitants de Renazé et de Craon ont cette obligation. Toutes les autres communes du coin devraient désormais s'y plier. Même chose à Meslay-du-Maine qui avait initialement échappé à la mesure.

Rassemblement de plus de 30 personnes interdit dans une salle

La Préfecture va, par ailleurs, probablement interdire tous les rassemblements de plus de 30 personnes dans certains établissements recevant du public : salle des fêtes, de spectacle, de réunion, de conférence, cinémas notamment. En-dessous de cette jauge de 30, ce sera toujours possible d'organiser un événement avec port du masque obligatoire.

à lire aussi Covid-19 : la Préfecture de la Mayenne appelle à limiter les rassemblements dans la sphère privée

En revanche, pour l'instant, ce nouveau dispositif anti-Covid ne concernerait ni les bars ni les restaurants ni les grandes surfaces.

Selon l'Agence Régionale de Santé, le taux d'incidence, le nombre de cas positifs pour 100.000 habitants, s'établit à 78,6 en Mayenne. 9 patients sont hospitalisés, aucun n'est en réanimation.