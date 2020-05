Covid-19: un foyer détecté au centre d'hébergement de Varennes-sur-Allier

Une quinzaine de migrants qui sont hébergés au Centre d'Accueil et d'Orientation, sur l'ancienne base aérienne, sont porteurs du virus. Leurs cas ont été détectés la semaine dernière.

L'Agence Régionale de Santé Auvergne - Rhône-Alpes a annoncé ce matin qu'un foyer de coronavirus a été détecté dans le Centre d'Accueil et d'Orientation de Varennes-sur-Allier, géré par l'association Caollia. 150 migrants y sont accueillis en ce moment.

Le premier malade a été détecté le 20 mai, mercredi dernier. Le dispositif prévu dans ce genre de situation a été immédiatement déclenché. Il vise à interrompre le plus vite possible les chaines de transmission du virus. Les 150 migrants et la dizaine de personnes qui travaillent dans cette structure d'hébergement temporaire ont été testés vendredi, en plein pont de l'Ascension.

Les résultats sont tombés le lendemain et 14 autres migrants ont également été détectés positifs au coronavirus. Les 15 malades ont tous été isolés dans un des bâtiments de l'ancienne base aérienne de Varennes-sur-Allier. Les autres résidents ne sont pas malades mais ils sont considérés comme des cas contacts. Ils doivent eux aussi rester isolés mais pas au même endroit. Ils sont donc logés dans une autre partie du centre d'hébergement en attendant d'avoir la certitude qu'ils ne sont pas touchés.