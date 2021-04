Covid-19 : un grand centre de vaccination au Zénith de Lille

Le CHU et la Ville de Lille le confirment, ce vendredi 2 avril, dans un communiqué. Un grand centre de vaccination ouvrira, la semaine prochaine, mardi 6 avril, au Zénith de Lille. Dans un premier temps, 650 injections devraient être réalisées chaque jour. L'objectif à terme est d'atteindre 1.300 injections par jour, en fonction des approvisionnements.

C'est un projet auquel tenait Martine Aubry. La semaine dernière, la maire socialiste de Lille se disait inquiète du manque de transparence concernant les doses de vaccin et les ouvertures de centres de vaccination. Elle a donc obtenu satisfaction, avec l'ouverture de ce vaccinodrome. Ce centre de vaccination sera coordonné par le CHU de Lille, aidé par le CHU de Fives, l'Institut Pasteur de Lille, des professionnels libéraux (médecins, infirmiers, sages-femmes...) et les pompiers du Nord.

Inscriptions ouvertes dès aujourd'hui

Le centre de vaccination du Zénith sera ouvert de 9h à 13h et de 14h à 18h, 7 jours sur 7. Il est possible de prendre rendez-vous, dès ce vendredi 2 avril, via le site Doctolib. Un centre d'appel téléphonique sera ouvert, le mercredi 7 avril, au 03 62 94 36 77.

Dans l’immédiat, les publics concernés sont toutes les personnes de plus de 70 ans, celles âgées de 50 à 69 ans, avec comorbidités, les personnes présentant un haut risque de développer une forme grave de Covid-19 (sur présentation d’un courrier de leur médecin traitant) et les professionnels de santé.

Les centres de vaccination de l'Institut Pasteur de Lille et de la salle des fêtes de de Fives fermeront leurs portes, à partir du samedi 3 avril, à 12h. Les personnes qui avaient déjà pris rendez-vous dans ces centres seront réorientés vers le Zénith.

Le Zénith de Lille avait déjà été transformé en centre de dépistage, en octobre dernier, avec 4.000 tests réalisés chaque jour.