Covid-19 : un léger mieux pour l'évolution de l'épidémie en Bretagne

Le directeur de l'Agence régionale de santé se montre modérément optimiste sur l'évolution de l'épidémie de coronavirus en Bretagne. Stéphane Mulliez évoque "un premier frémissement encourageant, mais il faut rester prudent". Le taux d'incidence est en légère diminution, il s'élève à 182 pour 100.000 habitants.

Hospitalisations en hausse

Actuellement, 706 patients sont soignés dans les hôpitaux Bretons dont 120 en réanimation. Des chiffres en augmentation. C'est trois fois plus que le 1er octobre 2020. 310 lits sont désormais ouverts en réanimation dans les établissements hospitaliers des quatre départements, une capacité qui a doublé depuis le début de la deuxième vague gràce à une réorganisation des services et aux déprogrammations d'opérations non urgentes.

32 patients de régions françaises saturées ont été transférés dans les hôpitaux bretons depuis le début de la 2è vague de Covid-19.