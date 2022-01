Covid-19 : un médecin de Saint-Estève refuse les visites à domicile pour les non-vaccinés

Depuis la semaine dernière, un médecins du cabinet médical de Saint-Estève refuse de faire de visites à domicile pour les personnes non-vaccinées. Un choix qu'il assume et qu'il justifie par le risque encouru par ses autres patients fragiles.

Le choix d'un médecin de Saint-Estève fait polémique sur les réseaux sociaux. Depuis quelques jours une affichette a été collée sur la porte du cabinet où il exerce. Il est indiqué que le Dr Baissas "ne fait plus les visites à domicile pour les personnes non vaccinées au Covid-19".

Une position jugée scandaleuse par certains internautes, mais le médecin en question, Jean-François Baissas assume totalement : "C'est pour la sécurité des patients parce que je ne peux pas me permettre d'aller faire des visites chez des gens qui ont fait ce choix, et ensuite de me rendre en maison de retraite avec le risque de contaminer les personnes âgées", explique-t-il.

Selon le médecin, les non-vaccinés font preuve d'une "agressivité permanente" avec "une demande exagérée de leur part".

On se retrouve avec des personnes en train de tousser sur vous, on ne peut pas faire de la bonne médecine - Dr Baissas

"Je ne dis pas que je ne les soigne pas," poursuit Jean-François Baissas, "je dis qu'ils viennent au centre médical parce qu'ils seront mieux soignés". Selon le médecin, les non-vaccinés peuvent bien se déplacer jusqu'au cabinet car "quand ils vont aux urgences, ils se déplacent".