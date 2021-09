Le chef des urgences du CHR Metz-Thionville François Braun a participé, mi-septembre, à l'évacuation de 8 malades entre la Polynésie et Paris. Une prouesse technique que le président de Samu-urgences de France raconte sur France Bleu Lorraine.

Covid-19 : un médecin messin au cœur d'une évacuation hors norme de malades entre Tahiti et la métropole

C'est une première mondiale à laquelle a participé François Braun, le chef des urgences du CHR Metz-Thionville et président de Samu-urgences de France : l'évacuation sanitaire de 8 patients de réanimation depuis la Polynésie vers la métropole, le 18 septembre dernier. une opération hors norme, destinée à soulager les hôpitaux locaux dans l'un des territoires français les plus durement touchés par l'épidémie actuellement. 17.000 kilomètres séparent Tahiti de Paris : jamais un transport de malade d'une telle ampleur et à pareille distance n'avait encore été réalisé.

Comme les TGV médicalisés au départ de Metz

"C'est le même principe que ce que nous avions inventé il y a deux ans depuis la gare de Metz" commente François Braun, "nous avons transformé un avion de ligne normal en un service de réanimation, c'est quelque chose de très novateur." Si pour les soignants embarqués à l'intérieur, les gestes sont les mêmes que sur la terre ferme, il faut tout de même résoudre plusieurs obstacles logistiques pour mener à bien une telle mission. Ainsi, l'appareil mis à disposition par Air Caraïbe a fait escale à Point-à-Pitre (Guadeloupe) pour refaire le plein de carburant et embarquer de nouvelles bouteilles d'oxygène. L'altitude vol devait également être limitée pour réduire la pression sur les corps des malades.

"Les pilotes ont aussi adapté leurs conditions de vol, les pentes de décollage et d'atterrissage pour qu'il y ait le moins d'effet possible sur les patients"

Environ 150 patients ont été évacués par gros porteurs des territoire d'outre-mer vers la métropole ces dernières semaines, en accord avec leurs familles qui sont constamment renseignées sur l'évolution de l'état de santé de leur proche. "Une personne de la famille a pu prendre un vol régulier pour revenir à Paris et être à proximité."

Des soignants pas assez vaccinés

Mais François Braun ne cache pas son inquiétude concernant le taux de vaccination extrêmement faible chez les soignants ultra-marins. "Nos collègues des Antilles nous expliquait que, grosso modo, 60% des professionnels de santé n'étaient pas vaccinés. Si ils ne peuvent plus travailler, comment prendre en charge les patients ? Ils sont vraiment dans une situation après ce pic épidémique., dans une situation très compliquée." Et il est difficile aujourd'hui de mobiliser des renforts depuis la métropole, ou les hôpitaux sont déjà en manque de moyens.