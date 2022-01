Covid-19 : un niveau record de contaminations dans l'Indre et le Cher

Plus de doute : le variant Omicron circule en Berry. Preuve en est la fulgurante poussée des cas positifs. Les taux d'incidence battent des records depuis quelques jours. Selon les chiffres publiés par Santé Publique France, on compte 872 cas positifs pour 100.000 habitants dans le Cher et 695 dans l'Indre. Des chiffres qui ont été multipliés par deux en à peine une semaine : le mardi 28 décembre, le taux d'incidence s'élevait à 400 dans le Cher et à 261 dans l'Indre.

Pour l'instant, il n'y a pas d'impact visible sur les hôpitaux du Berry. On compte toujours 10 malades du Covid en réanimation, un chiffre stable depuis plusieurs semaines. Et une soixantaine de patients sont hospitalisés en soins continus. Mais le ministre de la Santé Olivier Véran prévoit "un mois de janvier difficile à l'hôpital".