Covid-19 : un nouveau centre de dépistage à Rennes dans le quartier Villejean

Le centre de dépistage éphémère du Triangle a fermé ses portes, comme prévu, vendredi 21 janvier. Alors que le taux d'incidence est proche de 4.000 cas pour 100.000 habitants dans la métropole rennaise, la ville, en lien avec la préfecture et l'agence régionale de santé, ouvre un nouveau centre de dépistage sans rendez-vous ce mercredi à partir de 9h30 sur le site Malieu, dans le quartier Villejean à Rennes. Il sera accessible du lundi au vendredi, de 9h30 à 17 heures.

Pour deux semaines et plus, si besoin

"Le centre de dépistage Malifeu se trouve dans la même enceinte que le centre de vaccination qui avait été ouvert le jeudi 2 décembre, 11 rue du Bourbonnais", précise la mairie dans un communiqué. Plusieurs centaines de tests antigéniques sont prévus chaque jour, grâce à six box de prélèvement. Ce centre ouvre pour au moins deux semaines "mais il pourra rester opérationnel plus longtemps si la situation sanitaire et la demande de dépistage l'exigeaient." Les tests seront gratuits sur présentation de la carte vitale.

Un quart des tests positifs au centre du Triangle

Au centre éphémère du Triangle, de nombreux parents et enfants avaient fait plus de deux heures de queue lors de la première journée, avant que le protocole sanitaire ne soit finalement assoupli et que la file d'attente ne disparaisse. Au total, 5.176 tests de dépistage ont été réalisés en deux semaines. 26 % d'entre eux se sont révélés être positifs. La positivité a augmenté au fur et à mesure puisque la première semaine, 20 % des tests étaient positifs, puis 32 % la semaine suivante.