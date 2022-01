Covid-19 : un nouveau centre de dépistage ouvre dès ce mardi à Château-Gontier-sur-Mayenne

La ville de Château-Gontier-sur-Mayenne, en accord avec la préfecture de la Mayenne et son hôpital, ouvre un nouveau centre de dépistage dès ce mardi 11 janvier 2022. L'objectif est de désengorger les pharmacies et les laboratoires du Sud-Mayenne, face à la flambée des cas de Covid-19.

C'est une mesure d'urgence destinée à faire baisser la tension dans les officines et les laboratoires qui testent la population mayennaise à tour de bras depuis plusieurs semaines et la cinquième vague de la Covid-19. Un centre dépistage ouvre dès ce mardi, à partir de 8h, sous la halle du Haut-Anjou, au parc Saint-Fiacre de Château-Gontier-sur-Mayenne.

500 tests par jour

Cette nouvelle structure ouvre pour les quinze prochains jours, "avec une organisation qui est appuyée entre l'hôpital, la médecine de ville et la collectivité" explique le maire de Château-Gontier-sur-Mayenne Philippe Henry. "On augmente ainsi notre capacité de tests d'au moins 500 par jour. Et à terme on pourrait passer à 750 en fonction de nos capacités logistiques" poursuit l'élu.