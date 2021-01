Covid-19 : comment se faire vacciner en Centre-Val de Loire ? Un numéro de téléphone régional mis en place

La vaccination contre le Covid-19 débute ce lundi 18 janvier dans le Loiret comme partout en France, pour les plus de 75 ans et les personnes à risques. Cinq centres de vaccination vont ouvrir. Les inscriptions se font via sante.fr. Un numéro est mis en place en Centre-Val de Loire : 0805021400

Après les résidents des Ehpad et les personnels de santé, les personnes de plus de 75 ans et celles jugées le plus à risques (pouvant développer des formes graves du Covid-19) peuvent se faire vacciner à partir du lundi 18 janvier.

Un numéro de téléphone gratuit en Centre-Val de Loire

Les inscriptions pour se faire vacciner sont possibles sur internet (théoriquement) depuis jeudi, mais le site sante.fr connaît des débuts difficiles, et de nombreux habitants témoignent de l'impossibilité de prendre rendez-vous. L'agence régionale de santé annonce ce vendredi matin la mise en place d'un numéro de téléphone pour les habitants du Centre-Val de Loire : 0805 021 400, accessible de 9h à 18h du lundi au samedi.

Ce numéro gratuit est géré par l'entreprise Téléperformance et sera, on l'imagine, très sollicité dès ce vendredi. Les inscriptions restent possibles sur www.sante.fr ou directement sur www.doctolib.fr, mais impossible par exemple ce vendredi en début de matinée de s'inscrire dans un centre de vaccination à Orléans ou Montargis.