Covid-19 : un père de famille à Vichy attend trois jours pour faire tester son fils cas contact pourtant avéré

"Le systême est perfectible". Après trois jours d'attente, Philippe Planeix a enfin obtenu un rendez-vous pour faire tester son fils. Ce jeune vichyssois a pourtant dû patienter, alors qu'il a été en contact avec au moins deux personnes ayant depuis été testées positives. "On a eu le médecin de garde, mais impossible de faire le test à Vichy ou à Clermont durant le week-end du 15 août" peste le père de famille. "En attendant, notre fils reste dans sa chambre, on maintient cinq mètres de distance, et on lui apporte un plateau pour manger" détaille le père de famille. "On est très prudent, mais certains auront peut-être moins de scrupules et vont contaminer d'autres personnes". Le jeune garçon, qui ne présentait pas de symptômes a enfin pu être testé ce lundi. Mais il lui faudra encore attendre 24 heures pour avoir le résultat.

Depuis le 27 juillet, il est désormais possible de faire un test naso-pharyngé sans ordonnance, et pris en charge à 100% par la sécurité sociale, que vous soyez affilié ou non. Mais les laboratoires d'analyses sont débordés. "Tous nos créneaux sont occupés" reconnaît Gautier Allouchery, biologiste au sein du groupe SYNLAB. "Nous avons des plages horaires pour les personnes asymptomatiques, et d'autres pour celles qui présentent des symptômes, mais c'est plein". Les appels sont alors orientés vers des cabinets infirmiers ou vers le CHU. "On cherche une secrétaire médicale et quelqu'un pour effectuer les prélèvements afin d'augmenter notre capacité de traitement des tests".

Des tests sérologiques rapides et payant sont proposés dans les pharmacies © Radio France - Jean-Pierre Morel

Il faut rappeler qu'il existe plusieurs types de dépistages. Les pharmacies proposent en effet depuis quelques jours des tests rapides, et payant. Mais leur utilité est très limitée explique Guy Vaganay, pharmacien à Clermont, et vice-président de l'Union Nationale des Syndicats de Pharmaciens d'Officine. "Il y a beaucoup de confusion, car il y a le test sérologique, pratiqué dans les officines, qui détermine si vous avez été en contact avec le virus et si vous avez développé des anticorps, et l'autre dans le nez qui dit si vous êtes porteur du virus, et c'est celui là qui est difficile à faire parce que justement il y a trop de monde qui cherche à le faire". A raison, car dans le laboratoire de Gautier Allouchery, "les tests positifs sont quatre à cinq fois plus nombreux que le mois dernier". Encore faut-il obtenir un rendez-vous...