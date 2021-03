En Côte-d'Or, sur une semaine 26 personnes sont sorties de l'hôpital, mais on en compte 5 de plus en réanimation.

Covid-19: Un peu moins de personnes hospitalisées en Côte-d'Or, mais toujours plus en réanimation

L'épidémie reste stable en Bourgogne-Franche-Comté et commence à reculer chez les plus de 65 ans

On espère y voir un signe d'espoir. Dans son dernier bilan (publié le vendredi 5 mars) l'Agence Régionale de Santé assure que l'épidémie reste globalement stable en Bourgogne-Franche-Comté, amorçant même une diminution chez les personnes de plus de 65 ans, vraisemblablement grâce à la progression de la couverture vaccinale.

"A environ 130 pour 100 000 habitants, contre 150 la semaine dernière, l’incidence de l’épidémie de COVID-19 baisse de manière assez significative chez les personnes de plus de 65 ans sur la dernière période de 7 jours." note l'ARS

"Ces signes encourageants, doivent motiver à poursuivre les efforts, d’autant que la circulation virale demeure très contrastée en fonction des territoires" explique l'agence dans un communiqué. En Côte-d'Or, le nombre de personnes hospitalisées à cause du coronavirus est en baisse: 210 personnes actuellement contre 236 il y a une semaine. Par contre, on compte 32 patients en réanimation, c'est 5 de plus par rapport au dernier bilan hebdomadaire.

En population générale, en dépit d’une stabilité de l’incidence régionale, les situations territoriales restent très contrastées, le Doubs et l’Yonne en particulier se démarquant par une circulation virale en nette augmentation.