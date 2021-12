Covid-19 : un premier cas du variant Omicron détecté dans le Loiret

Un premier cas du variant Omicron a été détecté dans le Loiret, au Centre hospitalier régional d'Orléans ce dimanche affirme le CHRO. C'est une première dans le département. C'est un patient qui s'est rendu à l'hôpital ce mercredi pour une chirurgie digestive, testé à son arrivée comme tous les autres patients et il s'avère que le séquençage de son test "ne fait aucun doute" sur la présence du variant Omicron. Il a été hospitalisé sans symptômes.

Environ 7% des tests effectués présentent le variant Omicron

Depuis mercredi, tous les tests envoyés à l'Institut Pasteur à Paris (près de 600) reviennent avec des nouvelles peu rassurantes. Environ 7% d'entre eux "ne font pas de doute" non plus sur la présence du variant Omicron assure le professeur Thierry Prazuck, chef du service des maladies infectieuses au CHR d'Orléans, joint par France Bleu Orléans. Les résultats définitifs vont arriver très vite mais ils devraient confirmer les soupçons des médecins.

Ce dimanche, chiffres de l'Agence régionale de Santé du Centre-Val de Loire à l'appui, 20 patients sont en réanimation à Orléans sur les 49 en réanimation-soins critiques que compte le département. "La réanimation est saturée aujourd'hui", rappelle le Dr Prazuck. Sur ces 20 patients, les deux tiers sont des non-vaccinés et le dernier tiers est vacciné. "Selon l'APHP (les hôpitaux de Paris), environ 30% des personnes en réanimation et vaccinés seraient en fait des non vaccinés, c'est aberrant", souligne le chef du service des maladies infectieuses au CHR d'Orléans, alors que les fêtes de fin d'années arrivent et que le variant Omicron est plus contagieux que le variant Delta.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Selon les chiffres de Santé publique France, "en France, au 16 décembre à 16h00, le variant Omicron a été détecté chez 310 personnes dans plusieurs régions", le premier cas vient donc d'apparaître chez nous et pourrait ne pas être le seul.