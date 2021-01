Coronavirus : Olivier Véran annonce vouloir tester jusqu'à un million d'enfants et d'enseignants par mois

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé ce jeudi un protocole visant à tester jusqu'à un million d'enfants et d'enseignants par mois pour dépister le Covid-19 et faire face à la propagation du variant britannique en France.

"Nous avons monté un protocole qui vise à dépister jusqu'à un million d'enfants et d'enseignants par mois, ce qui est énorme. En descendant le dépistage jusqu'à l'âge de 6 ans, partout là où ça fait sens", a souligné le ministre lors d'un déplacement à Metz, ajoutant que le variant du virus "paraît plus contagieux" aussi chez les enfants, mais "sans que l'on ait plus de cas graves". Le taux de positivité des tests chez les enfants et adolescents progresse en effet selon Santé Publique France.