Covid-19 : un résident de l'Ehpad de Tarnos testé positif

Un résident de l'Ehpad Lucienne Montot-Ponsolle à Tarnos (Landes) testé positif au Covid-19. Le résultat est parvenu ce vendredi à la direction de l'établissement, qui suspend les visites. Des tests sont programmés lundi après-midi et mardi pour l'ensemble des résidents et du personnel.

C'est ce que tout le monde redoute, le retour du Covid-19 dans un Ehpad. C'est ce que vient d'arriver dans les Landes, à Tarnos. Ce mercredi, un homme, un résident, a été testé positif au nouveau coronavirus dans l'Ehpad Lucienne Montot-Ponsolle. Depuis le début de la crise sanitaire, des résidents comme des agents de la maison de retraite ont été régulièrement testés.

La direction de l'établissement et la ville via le Centre Communal d'Action Social (CCAS) en charge de l'établissement ont prévenu l'Agence Régionale de Santé ce vendredi matin. L'ARS va organiser des tests pour tous les résidents lundi et mardi prochain.

En attendant l'homme testé positif, qui va bien, est isolé dans son appartement (une chambre de 30m²). Les autres résidents sont invités à faire de même. Les sorties et les visites extérieures sont suspendues, sauf urgence. "On invite les résidents à rester dans leur logement le temps des résultats, pour que le virus ne se propage pas entre eux", explique Jérôme Barriez. Le directeur du CCAS de Tarnos, rajoute : "Je disais tout le temps, ce virus c'est tellement long et tellement perfide, qu'on ne pourra pas passer au travers éternellement. Depuis le mois de mars, nous n'avons jamais eu de cas, nous sommes en août... C'est très long et l'effort dans le temps est très dur et usant. J'ai toujours envie de garder la foi , je n'ai pas envie d'avoir peur."