Nantes : le professeur Raffi met en garde contre un rebond de l'épidémie de Covid-19

Alors que les derniers chiffres de l'épidémie de Covid-19 montrent une baisse des contaminations en France et dans la région des Pays de la Loire, le CHU de Nantes ne compte plus qu'un seul patient hospitalisé en réanimation pour cause de Covid-19. "Nous sommes sur une pente décroissante" reconnait le professeur Raffi, chef du service des maladies infectieuses au CHU de Nantes mais François Raffi met en garde contre un rebond de cette pandémie : "Nous restons sur un taux d'incidence qui est aux alentours de 450 pour 100 000 habitants, ce qui à l'époque des variants dangereux, comme le Delta, aurait conduit à une catastrophe sanitaire. Heureusement, aujourd'hui c'est l'Omicron qui est beaucoup moins dangereux mais néanmoins c'est une incidence qui reste élevée avec des contaminations qui restent très importantes".

Des nouveaux variants

Selon le professeur Raffi, il faut craindre un retour de l'épidémie car des variants continuent d'émerger : "Là, on signale de nouveaux variants en Afrique du Sud et en Europe, et donc dans les mois qui viennent, _il y aura certainement un rebond de l'épidémie_. Est-ce que ce nouveau variant sera plus contagieux ? probablement. Est-ce qu'il sera plus dangereux ? J'espère que non mais on est pas à l abri".