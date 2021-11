INFOGRAPHIE - Covid-19 : un taux d'incidence multiplié par deux dans le Finistère

Le taux d'incidence a doublé dans le Finistère depuis le début du mois de novembre. Il est passé de 37 à 75 cas de Covid pour 100.000 habitants. Les publics les plus touchés sont les enfants de moins de 11 ans et les 26-35 ans. Le virus circule activement dans les écoles, 14 classes sont fermées.

Les chiffres de l'épidémie de Covid-19 repartent à la hausse dans le Finistère. Le taux d'incidence a même doublé depuis le début du mois de novembre, indique ce mercredi la préfecture du département. Il y a aujourd'hui 75 cas de Covid pour 100.000 habitants, contre 37 pour 100.000 il y a 15 jours.

Les populations les plus touchées sont les enfants de moins de 11 ans, non vaccinés, qui ont un taux d'incidence de 117 pour 100.000 habitants, et les 26-35 ans, qui sont 123 sur 100.000 à avoir le Covid. Les plus préservées sont les personnes âgées de plus de 65 ans, avec un taux d'incidence de 43 pour 100.000 habitants.

41 classes fermées

Conséquence logique : il y a plus de classes fermées, 41, et plus d'élèves placés à l'isolement, 370. Et les consultations chez les médecins de ville pour des infections respiratoires sont en hausse. Les hospitalisations liées au Covid, elles, sont stables : 51 personnes sont à l'hôpital, dont 7 en réanimation. A chaque fois, indique la préfecture du Finistère, il s'agit de patients non vaccinés, immuno-déprimés ou fragilisés par une pathologie à risque.

La couverture vaccinale, elle, est au dessus de la moyenne nationale. En France, 68,9% de la population de plus de 12 ans a reçu les deux doses, quand 82,8% de la population finistérienne a eu ses deux injections.

26.000 injections par semaine

Compte tenu de ces chiffres, la préfecture souhaite accélérer la campagne de vaccination pour la 3e dose pour les plus de 65 ans. Les injections plafonnaient jusqu'alors à 11.000 doses par semaine. On est passé à plus de 14.000 injections la semaine du 8 au 11 novembre, et plus de deux tiers des injections sont de rappels de 3e dose. L'objectif est d'atteindre ou dépasser les 26.000 injections hebdomadaires dès cette semaine. En conséquence, le maillage territorial des centres de vaccination est maintenu dans le département, avec 11 centres en activité.