Covid-19 : un tunnel de désinfection dans un supermarché de Val-de-Reuil

Depuis environ trois semaines, les clients du supermarché Auchan à Val-de-Reuil peuvent, s'ils le souhaitent, passer à l'intérieur d'un tunnel de désinfection intelligent, avant d'entrer dans le magasin faire leurs achats. Et beaucoup se prêtent à l'opération."Ce n'est pas un gadget" assène Fadilla Benamara, maire-adjointe en charge de la rénovation urbaine et des relations avec les commerçants, car "on ne sait pas jusqu'où va nous emmener cette épidémie, s'il va y avoir un confinement 3, d'autres variants". Après la phase de surprise et d'interrogations, les clients du supermarché ont vite adopté l'appareil, à la satisfaction du directeur : "C'est un bon moyen de prévention, ça rassure" estime David Madelaine, pour qui, aucun autre magasin de son enseigne ne dispose de ce tunnel en Normandie.

La température est est prise avec la main : 36º9, c'est bon pour ce client © Radio France - Laurent Philippot

Fadilla Benamara explique le fonctionnement du tunnel

Ultrasons, ultraviolets et vapeur

L'opération ne prend que quelques secondes. La prise de température s'effectue avec la main ou avec le front. Ensuite, les clients passent sous le portique. Ultrasons et ultraviolets entrent en action alors qu'une solution hydrochlorée sous forme de vapeur d'eau est projetée, ce qui fait hésiter Célia : "Mon téléphone, ça risque rien ?" s’inquiète la jeune femme. Le jet de vapeur est indolore et sans danger pour les clients, leurs vêtements, sac à main ou téléphone.

REPORTAGE - Testez le tunnel de désinfection intelligent contre le Covid-19

Le tunnel sert aussi aux salariés du supermarché : "J'y passe au moins cinquante fois par jour pur nettoyer les paniers !" sourit Françoise Castelain, manager des relations clients.

La solution hydrochlorée, sous forme de vapeur d'eau, est à peine perceptible © Radio France - Laurent Philippot

Rassurer et protéger

La Ville de Val-de-Reuil prend en charge le fonctionnement du tunnel. "Ça permet de rassurer, sécuriser et surtout de garder de bons réflexes" avance Fadilla Benamara. Distribution de masques, campagne d'affichage, signalétique adaptée, marquage au sol, barrières Vauban, caméras thermiques à l'entrée des bâtiments publics, c'est tout un arsenal que la commune a mis en place pour lutter contre la pandémie :

La gestion du Covid, c'est l'effort de tous. Les gestes barrières qu'on nous martèle depuis le mois de mars sont capitaux et nécessaires - Fadilla Benamara

La Ville se charge du réapprovisionnement en cartouches de solution hydrochlorée, estimé à un coût de 1500 euros par mois. Des démarches ont été entreprises pour installer, d'ici une quinzaine de jours, un second tunnel de désinfection à la gare de Val-de-Reuil, où transitent en moyenne 1500 voyageurs quotidiens.