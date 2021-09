Covid-19 : une 3e dose du vaccin en musique dans une maison de retraite près de Poitiers

La campagne de rappel de la 3e dose du vaccin anti-covid a débuté officiellement ce lundi dans les maisons de retraite de la Vienne et des Deux-Sèvres. "Nos résidents se font vacciner car ils veulent vivre comme avant", explique Olivier Piroëlle, directeur de deux Ehpad situés près de Poitiers.

C'est sous des airs d'Elton John et Michel Sardou que les résidents de l'Ehpad Le Logis du Val de Boivre ont reçu leur troisième dose du vaccin anti-covid. La campagne de rappel a débuté officiellement ce lundi dans cette maison de retraite de Vouneuil-sous-Biard, près de Poitiers.

A mon avis, ça devrait être obligatoire, pour tout le monde ! - Henri, un résident

Dans cet Ehpad qui compte 99 résidents, l'immense majorité des pensionnaires va recevoir une troisième dose. La direction a organisé un planning de vaccination en fonction du nombre de vaccins disponibles. Et pour apaiser les esprits et "mettre de l'ambiance", l'équipe de soignants diffuse du Elton John dans la salle des injections. "Oh vous savez, lance Jacqueline, moi la musique je m'en moque !"

Moi j'aurais préféré du Michel Sardou - Josette

Josette elle ne reçoit que sa deuxième injection. "Parce que j'ai eu le Covid". La retraitée n'a pas hésité une seule seconde à tendre le bras. "Les vaccins ont fait leurs effets depuis que ça existe et puis j'ai tellement été bousculé par la période du confinement."

"Il n'y a plus d'appréhension parmi les résidents"

Cette campagne de rappel passe "comme une lettre à la Poste", explique le directeur de la maison de retraite. "Les résidents savent comment ça se passe, il n'y a plus d'appréhension. Le vaccin marche, on l'a vu", insiste Olivier Piroëlle.

"On a eu un taux de propagation du virus assez réduit à partir de la deuxième injection". Le directeur qui gère également l'Ehpad de Béruges rapporte le cas d'une résidente centenaire, positive au Covid. "Elle ne s'est pas rendu compte qu'elle avait le virus car elle était asymptomatique".

Aujourd'hui, les résidents ne veulent même plus parler de confinement, en fait ils se font vacciner parce qu'ils veulent vivre comme avant. - Olivier Piroëlle, directeur d'Ehpad

à lire aussi Covid-19 : la campagne pour la troisième dose de vaccin débute dans les Ehpad