Covid-19 : une adaptation du protocole sanitaire à l'école annoncée la semaine prochaine

Le gouvernement annoncera la semaine prochaine une adaptation du protocole sanitaire dans les écoles pour la rentrée des vacances de février, a précisé Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, à l'issue du Conseil des ministres ce mercredi. Une concertation avec les syndicats et les associations de parents d'élèves aura lieu au préalable, le 8 février, a appris franceinfo auprès d'une source haut-placée au sein de l'exécutif. "On va travailler à un allègement, il ne s'agit pas de renforcer" le protocole sanitaire, avait assuré Gabriel Attal mardi sur franceinfo. "Le niveau de protocole" est au cœur des réflexions du gouvernement, tout comme "la question du port du masque, qu'il s'agisse de l'intérieur ou de l'extérieur" et "la question de la gestion des cas contact, de la politique de tests", a-t-il précisé mercredi. "On est conscients des difficultés", a-t-il assuré.

Réouverture des discothèques le 16 février

Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a aussi "confirmé la date" du 16 février pour la réouverture des discothèques. "C'est une bonne nouvelle, aussi, pour les professionnels de ce secteur", a-t-il souligné. "Je veux rendre hommage aux gérants de ces établissements" qui "sont ceux qui ont été le plus fermés au cours de cette crise", a-t-il ajouté. Ces gérants "ont fait beaucoup d'efforts", a-t-il insisté, tout en rappelant les aides dont ils ont bénéficié.

État d'urgence sanitaire en Nouvelle-Calédonie

L'état d'urgence sanitaire, qui inclut des mesures d'interdiction de déplacement hors du domicile, a été déclaré mercredi en Nouvelle-Calédonie, a enfin annoncé le gouvernement, faisant valoir que l'épidémie de Covid-19 "y constitue une catastrophe sanitaire". L'archipel du Pacifique-Sud aux 270.000 habitants, longtemps épargné, est frappé depuis janvier, avec le variant Omicron, par une deuxième vague de contaminations au coronavirus. "Sous l'effet du variant Omicron, la circulation de la Covid-19 connaît une augmentation considérable" sur ce territoire, a précisé Gabriel Attal.

Au 1er février, le taux d'incidence mesuré sur les sept derniers jours glissants était de 1.468 cas pour 100.000 habitants, en hausse sur cette période de 40%. Le nombre de personnes hospitalisées a augmenté avec 26 personnes hospitalisées mardi.

"La couverture vaccinale est également plus faible" en Nouvelle-Calédonie que dans l'Hexagone, a relevé le gouvernement, ajoutant que "les risques de développer des formes graves de la maladie sont fortement majorés et peuvent conduire rapidement à une saturation des structures hospitalières sur le territoire".

L'état d'urgence sanitaire "permettra au haut-commissaire de la République de prendre des mesures d'interdiction de déplacement hors du domicile", a précisé le porte-parole, en assurant que ces mesures seraient "strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu".